sportli26181512 : Anguissa parla da leader: 'Rangers forte, ma siamo qui per vincere': Le parole del centrocampista camerunese del Na… - mike__mania : Parla da leader Anguissa madonna fammi tuo - SKur88 : @forzaroma Calcolando che dal 18-19 è iniziato il declino non fa molto testo questo dato, l’unica costante è che ab… - Sasi220611322 : @Chiariello_CS @steftarantino @armcopp @RafAuriemma Zazzaroni in estate intera a inventare notizie ultima il mal di… - BluLikeSky : I nuovi tutti bravi (ieri pure Olivera ottimo). Anguissa e Lobotka fantastici, ok...ma c'è un calciatore ad altissi… -

Obiettivo tre punti per una doppietta che a inizio girone manca da sei anni. Questa la missione del Napoli che dopo il poker al Liverpool al Maradona nella prima giornata della fase a gironi di ...Ecco, Zambo. Per avere un'idea di come lavori la squadra di Giuntoli, basti ricordare che ... Dato a Kvicha ciò che è di Kvicha, qui sidella dimostrazione data da Giuntoli di come un ... Anguissa: "Proveremo a fare di tutto per vincere, difficile senza i nostri tifosi! Dobbiamo dimenticare il Liverpool, c' un errore da non commettere" | VIDEO CN24 Obiettivo tre punti per una doppietta che a inizio girone manca da sei anni. Questa la missione del Napoli che dopo il poker al Liverpool al Maradona nella prima giornata della fase a gironi di Champi ...Il Napoli continua a guardare verso il futuro e a costruire giorno dopo giorno una squadra in grado di raggiungere risultati strabilianti. La Gazzetta dello Sport ha fatto luce sulle condizioni odiern ...