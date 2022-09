Andrea Riello, morto per un infarto in azienda l'ex presidente di Confindustria Veneto: aveva 60 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Andrea Riello, 60 anni, presidente di Riello Sistemi è morto questa mattina sttroncato da un infarto nello stabilimento della società Minerve in Provincia di Verona. Jean-Luc Godard... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 settembre 2022), 60diSistemi èquesta mattina sttroncato da unnello stabilimento della società Minerve in Provincia di Verona. Jean-Luc Godard...

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo dell'imprenditoria. Questa mattina è morto Andrea Riello, 60 anni, presidente di Confindustria Vene… - Corriere : Morto Andrea Riello dopo un malore in azienda: l’imprenditore era stato presidente di Confindustria Veneto - flaviotiravento : RT @MediasetTgcom24: Minerbe (Verona), morto Andrea Riello: stroncato da malore nella sua azienda #13settembre #riello #andreariello https… - VIOLA_MARTELLA : RT @repubblica: Andrea Riello muore per un malore improvviso. Un altro lutto nell'imprenditoria - lifestyleblogit : Morto Andrea Riello, imprenditore 60enne stroncato da malore in azienda - -