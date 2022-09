Andrea Riello, morto l'imprenditore ex presidente di Confindustria Veneto: stroncato da un malore in azienda, aveva 60 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Tragedia oggi 13 settembre nel veronese e imprenditoria veneta in lutto: Andrea Riello , 60 anni, è morto , stroncato da un malore in azienda. L'industriale si trovava a Minerbe nella sede della ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) Tragedia oggi 13 settembre nel veronese e imprenditoria veneta in lutto:, 60, èda unin. L'industriale si trovava a Minerbe nella sede della ...

