Andrea Riello, chi era l'imprenditore morto all'età di 60 anni: ex presidente di Confindustria Veneto colto da malore in azienda (Di martedì 13 settembre 2022) Andrea Riello era uno degli imprenditori più importanti in Italia. Purtroppo il 13 settembre 2022, è stato colto da un malore mentre era in una delle sue aziende. In passato è stato anche presidente di Confindustria Veneto. Andrea Riello, chi era l'imprenditore Andrea Riello era nato a Venezia nel 1962. Dopo essersi laureato in Economia aziendale all'università Ca' Foscari di Venezia, ha scelto la strada dell'imprenditoria portata avanti negli anni con successo. Prima di inserirsi nel mondo del lavoro, è stato all'estero per arricchire la sua formazione. Prima si era trasferito a a Bruxelles, poi a Londra dove si era anche specializzato in Scienze ...

