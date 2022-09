Americani e britannici hanno guidato il blitz ucraino a Kharkiv (Di martedì 13 settembre 2022) La controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv è stata coordinata con le intelligence di Stati Uniti e Gran Bretagna, che hanno elaborato con Kiev un piano alternativo all'annunciata operazione a Kherson, che avrebbe causato enormi perdite. È quanto hanno rivelato al New York Times funzionari Americani. «La strategia alla base dei rapidi progressi militari dell'Ucraina negli ultimi giorni ha iniziato a prendere forma mesi fa durante una serie di intense conversazioni tra funzionari ucraini e statunitensi sulla via da seguire nella guerra contro la Russia», è la ricostruzione del quotidiano, «i lavori sono iniziati subito dopo che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto ai suoi generali di voler fare una mossa clamorosa per dimostrare che il suo Paese poteva respingere l'invasione russa. Sotto i ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) La controffensiva ucraina nella regione diè stata coordinata con le intelligence di Stati Uniti e Gran Bretagna, cheelaborato con Kiev un piano alternativo all'annunciata operazione a Kherson, che avrebbe causato enormi perdite. È quantorivelato al New York Times funzionari. «La strategia alla base dei rapidi progressi militari dell'Ucraina negli ultimi giorni ha iniziato a prendere forma mesi fa durante una serie di intense conversazioni tra funzionari ucraini e statunitensi sulla via da seguire nella guerra contro la Russia», è la ricostruzione del quotidiano, «i lavori sono iniziati subito dopo che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto ai suoi generali di voler fare una mossa clamorosa per dimostrare che il suo Paese poteva respingere l'invasione russa. Sotto i ...

