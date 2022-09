Ambiente, il Parlamento Ue approva la prima legge al mondo per vietare i prodotti provenienti da terreni deforestati (Di martedì 13 settembre 2022) Il Parlamento europeo chiederà a tutte le aziende di garantire che i prodotti venduti nell’Ue non provengano da terreni deforestati. È la nuova misura approvata oggi da Bruxelles con 453 voti favorevoli, 57 contrari e 123 astensioni. «Si tratta di un cambiamento importante – commenta Pascal Canfin, presidente della Commissione per l’Ambiente – Qualche anno fa un testo del genere sarebbe stato inimmaginabile in Europa. I tempi stanno cambiando». September 13, 2022 La strategia Ue contro la deforestazione Il testo approvato oggi dal Parlamento europeo è «la prima legge al mondo» che vieta l’importazione di prodotti derivanti dalla deforestazione. La norma messa a punto di ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Ileuropeo chiederà a tutte le aziende di garantire che ivenduti nell’Ue non provengano da. È la nuova misurata oggi da Bruxelles con 453 voti favorevoli, 57 contrari e 123 astensioni. «Si tratta di un cambiamento importante – commenta Pascal Canfin, presidente della Commissione per l’– Qualche anno fa un testo del genere sarebbe stato inimmaginabile in Europa. I tempi stanno cambiando». September 13, 2022 La strategia Ue contro la deforestazione Il testoto oggi daleuropeo è «laal» che vieta l’importazione diderivanti dalla deforestazione. La norma messa a punto di ...

mariaederaM5S : Conferenza #M5S: Siamo andati in parlamento per dimostrare che la #politica può essere fatta in modo diverso. Scels… - CorriereQ : Il Parlamento Europeo vota contro i prodotti della deforestazione, Greenpeace: “Un grande passo avanti, ora tocca a… - ConfindustriaUd : #CaroEnergia, Commissioni #SviluppoEconomico e #Ambiente, #Energia e #Sostenibilità di @regioni_it ha predisposto d… - ultimora_pol : #Elezioni2022 Enrico #Letta: 'L'ambiente vuol dire anche voti in Parlamento Europeo, non c'è un voto a favore che… - EcoLunigiana : #Apuane - La richiesta dell'associazione: 'Quanta tutela dell’ambiente ricompreso all’interno della catena montuosa… -