Altra guerra alle porte dell'Europa. Sale la tensione, Russia ancora coinvolta (Di martedì 13 settembre 2022) Si riaccendono le tensioni al confine fra Armenia e Azerbaigian, i due Paesi alle prese con l'annosa disputa per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh, su cui hanno già combattuto due sanguinose guerre. I due governi si accusano a vicenda di aver dato il via ai nuovi scontri armati, che avrebbero provocato un numero imprecisato di morti e feriti su entrambi i fronti. Il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha accusato l'Armenia di voler interrompere il processo di pace, mentre dal canto suo Yerevan ha denunciato l'«aggressione» del vicino, impegnato in «tentativo di avanzare» su territorio armeno. In virtù del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra Armenia e Russia, il Consiglio di sicurezza armeno ha già chiesto aiuto a Mosca, alle prese già con la battuta di arresto ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Si riaccendono le tensioni al confine fra Armenia e Azerbaigian, i due Paesiprese con l'annosa disputa per il controlloa regione del Nagorno-Karabakh, su cui hanno già combattuto due sanguinose guerre. I due governi si accusano a vicenda di aver dato il via ai nuovi scontri armati, che avrebbero provocato un numero imprecisato di morti e feriti su entrambi i fronti. Il ministero degli Esteri'Azerbaigian ha accusato l'Armenia di voler interrompere il processo di pace, mentre dal canto suo Yerevan ha denunciato l'«aggressione» del vicino, impegnato in «tentativo di avanzare» su territorio armeno. In virtù del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra Armenia e, il Consiglio di sicurezza armeno ha già chiesto aiuto a Mosca,prese già con la battuta di arresto ...

