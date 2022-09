All’improvviso Laura Pausini | “Non canto Bella Ciao | troppo politica” E’ bufera

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set — Dalla Spagna all’Italiaspiazza tutti per il suo rifiuto di cantarenel corso del quiz show iberico El Hormiguero. La motivazione è più che legittima. La cantautrice di Faenza, che in Spagna è popolarissima, ritiene che la divisiva canzonetta diventata inno della resistenza, adorata da Anpi e cultori della spaghettata antifascista sia «molto, e io non voglio cantare canzoni politiche», ha risposto quando le è stato chiesto di intonare il ritornello. Ritornello che gli spagnoli hanno imparato ad amare perché recentemente associato alla serie tv Netflix La Casa di carta.si rifiuta di intonareMa cosa è successo? Nel corso della puntataha partecipato a un gioco ...

arcadia_laura : RT @pomeloblues: #SuiteFrancese Semplicemente mi sono sentito all'improvviso un bisogno di impossibile.[...] Questo mondo così com'è fatt… - Laura_Simonazzi : È solo nei libri che può cambiare la vita.Solo lì si può cancellare tutto con un tratto di penna.Fare sparire il pe… - laura_pi79 : RT @nicmad84: Oggi, 11 settembre, voglio ricordare i grandissimi sforzi che abbiamo fatto come Occidente per fronteggiare il terrorismo isl… - EstherLipofago : RT @freak_freckles: Facevo tranquilla il mio rewatchone di Host Club, quando all'improvviso la realizzazione: le tre squinzie della Lobelia… - freak_freckles : Facevo tranquilla il mio rewatchone di Host Club, quando all'improvviso la realizzazione: le tre squinzie della Lob… -

Wondernet Magazine

poisi gira, e incede maestosa verso chi guarda. Alle sue spalle i lampadari chandelier esplodono facendo cadere magiche gocce di luce. Una scena molto suggestiva ed evocativa, ...... e un dopo in cuici si ritrova catapultati in un ... Dall'aria'acqua " sempre in collaborazione con Cooperativa ...in maniera efficace' ha commentato per il nostro quotidiano... Laura Chiatti volto del profumo Laura Biagiotti Forever Gold For Her