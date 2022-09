“Alle destre faremo sputare sangue”. Cosa c’è dietro la frase di Emiliano (Di martedì 13 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-5.mp4 “La Puglia sarà come Stalingrado: le destre non passeranno, gli faremo sputare sangue”, dice sicuro Michele Emiliano, governatore pugliese. Michele Emiliano mette l’elmetto; lui è in guerra come Stalin. Ma anche come Benito Mussolini che, il 24 giugno del 1943 – quattro giorni prima dello sbarco Alleato in Sicilia – pronunciò un famoso discorso: “Bisogna che non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia congelata su questa linea che i marinai chiamano del bagnasciuga”. Be’, il bagnasciuga pugliese non è poi un posto da disprezzare. C’è chi venendo da tutto il mondo, è disposto a sborsare cifre importanti pur di passarci qualche ora. Ma capisco il senso: “Vincere e vinceremo”, sembra dire ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-5.mp4 “La Puglia sarà come Stalingrado: lenon passeranno, gli”, dice sicuro Michele, governatore pugliese. Michelemette l’elmetto; lui è in guerra come Stalin. Ma anche come Benito Mussolini che, il 24 giugno del 1943 – quattro giorni prima dello sbarcoato in Sicilia – pronunciò un famoso discorso: “Bisogna che non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia congelata su questa linea che i marinai chiamano del bagnasciuga”. Be’, il bagnasciuga pugliese non è poi un posto da disprezzare. C’è chi venendo da tutto il mondo, è disposto a sborsare cifre importanti pur di passarci qualche ora. Ma capisco il senso: “Vincere e vinceremo”, sembra dire ...

