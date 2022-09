Allarme Meloni in Europa, i liberali di Séjourné: Saremo vigili e attenti (Di martedì 13 settembre 2022) “E’ una preoccupazione che tutti hanno qui, nessuno l’ha detto ad alta voce ancora. Forse l’Italia può affrontare delle avventure democratiche dubbiose nei prossimi mesi, Saremo molto vigili e attenti”. Lo ha detto il presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, Stéphane Séjourné, rispondendo a una domanda sull’alleanza di centrodestra italiana (che comprende i partiti che fanno riferimento al Ppe, Id ed Ecr) e alle preoccupazioni sullo stato di diritto dopo le elezioni in Italia, in conferenza stampa a margine della plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. “Tempo fa – ha aggiunto – sono andato a prendere un video della candidata di cui parlava (Giorgia Meloni, ndr) e si dice di una sensibilità politica vicina a Mussolini, un autoritarismo forte, che forse può fare paura agli europei. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) “E’ una preoccupazione che tutti hanno qui, nessuno l’ha detto ad alta voce ancora. Forse l’Italia può affrontare delle avventure democratiche dubbiose nei prossimi mesi,molto”. Lo ha detto il presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, Stéphane, rispondendo a una domanda sull’alleanza di centrodestra italiana (che comprende i partiti che fanno riferimento al Ppe, Id ed Ecr) e alle preoccupazioni sullo stato di diritto dopo le elezioni in Italia, in conferenza stampa a margine della plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. “Tempo fa – ha aggiunto – sono andato a prendere un video della candidata di cui parlava (Giorgia, ndr) e si dice di una sensibilità politica vicina a Mussolini, un autoritarismo forte, che forse può fare paura agli europei. ...

adrianobiondi : Al ventesimo 'siamo d'accordo' di Letta e al decimo di Meloni, il dubbio sulla credibilità dell'allarme democratico… - CarloCalenda : Oggi mentre la Meloni inneggiava alla sua vittoria imminente e Letta si rimangiava l’allarme democratico e criticav… - CarloCalenda : Ha ragione Polito, la posizione sulla bicamerale merita una spiegazione in più. Credo che tutto il dibattito di que… - GibelliTiziana : RT @ardigiorgio: Per Enrico #Letta “#libero e #ilgiornale sono sistema mediatico della Meloni che racconta fake news”. Invece l’allarme fas… - ItaloBalbo11 : IL VELENO DEL GIORNO <<Bruxelles in allarme per le minacce sovraniste della Meloni>> (Repubblica) -