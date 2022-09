Alessio La Padula e Ilary Blasi? Il ballerino rompe il silenzio e sbotta contro Corona

(Di martedì 13 settembre 2022)Laha rotto ilscagliandosi apertamenteFabrizioche qualche ora – prima che gli venisse disattivato il profilo Instagram – aveva condiviso una sua foto. L’allusione è stata ovviamente al gossip di questa estate, quando il settimanale Chi ha scritto nero su bianco cheavrebbe perso la testa per un aitante giovane (“Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei Famosi“) e sul web è esploso il toto-nome. Prima di scoprire che l’identità del presunto uomo fosse Cristiano Iovino, molti avevano pensato potesse essere ilLa. A fare il nome dell’exdi ...

