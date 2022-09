Aldo Cadau commissario della Zes in Sardegna

SardiniaPost : ?? La Zes Sardegna, la Zona economica speciale con la fiscalità di vantaggio diventa realtà. Il commissario Aldo Cad… -

"La firma del commissario straordinarioavvia una delle più importanti misure di sostegno al sistema produttivo sardo, pienamente operativa dalla giornata di venerdì", si legge in una nota ...La Zona economica speciale della Sardegna, l'unica incompiuta delle otto previste per il sud Italia, è adesso una realtà. "La firma del commissario straordinarioavvia una delle più importanti misure di sostegno al sistema produttivo sardo, pienamente operativa dalla giornata di venerdì", si legge in una nota della Regione. Le aree individuate ...La Regione provvede alla nomina del commissario straordinario, il commercialista Aldo Cadau, e all'avvio delle attività della Zes.La Zona economica speciale della Sardegna, unica incompiuta delle otto previste per il sud Italia, è adesso una realtà.