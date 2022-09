Alcaraz: «Nello sport non esiste il “prescelto”, si vince con la fatica e il dolore» (Di martedì 13 settembre 2022) Non glielo tirano fuori, nemmeno ora che ha 19 anni ed è il numero al mondo più giovane della storia del tennis. La storia dell’eletto, del “prescelto” fa tanto effetto Matrix, ma è una retorica d’accatto. Carlos Alcaraz invece, detta da New York, ad una ristrettissima conferenza stampa a New York, un trattato d’etica del lavoro. La fatica, il sudore, il dolore persino. Ecco cosa c’è dietro il successo sportivo. “Nessuno ti dà niente. Nessuno ti dà in un un attimo tutto quello che chiedi, le cose devono essere faticate. Penso che se sono riuscito a vincere uno Slam ed essere il numero uno al mondo, è grazie al lavoro che faccio da tempo insieme alla mia squadra. E non è stato un letto di rose, devi soffrire. Ho dovuto passare dei brutti momenti per arrivare a questo… E ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Non glielo tirano fuori, nemmeno ora che ha 19 anni ed è il numero al mondo più giovane della storia del tennis. La storia dell’eletto, del “” fa tanto effetto Matrix, ma è una retorica d’accatto. Carlosinvece, detta da New York, ad una ristrettissima conferenza stampa a New York, un trattato d’etica del lavoro. La, il sudore, ilpersino. Ecco cosa c’è dietro il successoivo. “Nessuno ti dà niente. Nessuno ti dà in un un attimo tutto quello che chiedi, le cose devono esserete. Penso che se sono riuscito are uno Slam ed essere il numero uno al mondo, è grazie al lavoro che faccio da tempo insieme alla mia squadra. E non è stato un letto di rose, devi soffrire. Ho dovuto passare dei brutti momenti per arrivare a questo… E ...

