PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Spettacoli Al via la 14a edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana - paolopicone70 : #Spettacoli Al via la 14a edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana -

NapoliToday

Mancano solo pochi giorni alla partenza della 14edizione della 'Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana'. Un evento di sicuro interesse per il mondo del turismo e della cultura napoletana, ...I due artisti, emergenti e nati intorno agli anni '80, colpiscono, pungendo, e sono pronti per essere visti nelle due esposizioni inaugurali della galleria ai numeri 11 edidel Podestà, a ... Al via la 14a edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana Per i partecipanti, tutti i vantaggi e i piaceri di una traversata che toccherà alcuni dei più bei luoghi del Mediterraneo Orientale e la compagnia di un cast artistico formato da Massimo Masiello, Fr ...Dal 27 settembre, a Ferrara, in occasione dell’inaugurazione della galleria d’arte, “Zanzara arte contemporanea”, saranno presentate le mostre, “Odessa Sole mio” e “Anomaliae”, rispettivamente di Davi ...