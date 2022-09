Open

... è stato approvato con ampia maggioranza dall'Assemblea e adesso passerà alper la votazione ... Morte Regina Elisabetta: Meghan Markle esclusa/telefonata di Carlo... California diventerà ...Mauro Maria Marino è in corsa per l'Ocfun nome autorevole per sostituire Carla Rabitti ... fu lui, infatti, quand'era presidente della commissione Finanze dela presentare nel 2014 il ... Al Senato spunta il regalino ai vertici delle forze armate e della pubblica amministrazione: salta il tetto dei 240 mila euro La mediazione sul superbonus dovrebbe essere trovata sulla bozza partorita dal Tesoro che prevede di rendere leggermente più morbidi i vincoli sulle cessioni dei crediti: responsabilità solidale dei c ...Per la prima volta i 18enni saranno chiamati al voto per la prima volta anche per il rinnovo dei componenti del Senato della Repubblica ...