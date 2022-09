Al Parco Archeologico di Ercolano “Il pianeta delle piante” con Teresa Saponangelo e Stefano Mancuso (Di martedì 13 settembre 2022) Venerdì 16 settembre (alle ore 20.00), alle Terme Maschili del Parco Archeologico di Ercolano (corso Resina 187, Ercolano), l’attrice Teresa Saponangelo e il botanico Stefano Mancuso si incontreranno e intratterranno il pubblico per fortunata rassegna “Gli ozii di Ercole”. È partita a maggio la seconda edizione di Gli Ozi di Ercole, realizzata dal Parco Archeologico Leggi su 2anews (Di martedì 13 settembre 2022) Venerdì 16 settembre (alle ore 20.00), alle Terme Maschili deldi(corso Resina 187,), l’attricee il botanicosi incontreranno e intratterranno il pubblico per fortunata rassegna “Gli ozii di Ercole”. È partita a maggio la seconda edizione di Gli Ozi di Ercole, realizzata dal

