Air Campania, Acconcia: “Fatto grave la protesta a Teverola, troveremo i responsabili” (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDura condanna dell’Amministratore Unico di Air Campania, Anthony Acconcia, sui fatti che oggi hanno interessato il deposito di Teverola. Questa mattina, in coincidenza con l’avvio del piano di esercizio “a scuole aperte” e l’implementazione dei servizi per l’inizio del nuovo anno scolastico, i dipendenti assegnati alla sede di Teverola hanno messo in atto una protesta di alcune ore che non ha consentito all’azienda di svolgere i servizi programmati, facendo saltare più di 40 corse sulle linee dell’agro aversano e del casertano. «È doveroso da parte mia chiedere scusa agli utenti per i disagi subiti. Pur comprendendo le ragioni delle agitazioni, quanto verificatosi questa mattina rappresenta un Fatto grave. Giorni fa era stato siglato un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDura condanna dell’Amministratore Unico di Air, Anthony, sui fatti che oggi hanno interessato il deposito di. Questa mattina, in coincidenza con l’avvio del piano di esercizio “a scuole aperte” e l’implementazione dei servizi per l’inizio del nuovo anno scolastico, i dipendenti assegnati alla sede dihanno messo in atto unadi alcune ore che non ha consentito all’azienda di svolgere i servizi programmati, facendo saltare più di 40 corse sulle linee dell’agro aversano e del casertano. «È doveroso da parte mia chiedere scusa agli utenti per i disagi subiti. Pur comprendendo le ragioni delle agitazioni, quanto verificatosi questa mattina rappresenta un. Giorni fa era stato siglato un ...

Stefano27031958 : RT @radioleopoldait: “La regione #Campania è la più difficile, tra reddito di cittadinanza e De Luca governatore. Ma l’interesse per il #Te… - anteprima24 : ** #Air Campania, #Acconcia: 'Fatto grave la #Protesta a #Teverola, troveremo i responsabili' **… - MiaomiaoCh : RT @radioleopoldait: “Sono certo che in #Campania avremo un grande risultato. Il #TerzoPolo deve essere la casa di chi è moderato nei toni… - attilasarti : RT @radioleopoldait: “La regione #Campania è la più difficile, tra reddito di cittadinanza e De Luca governatore. Ma l’interesse per il #Te… - mario0549 : RT @radioleopoldait: “La regione #Campania è la più difficile, tra reddito di cittadinanza e De Luca governatore. Ma l’interesse per il #Te… -