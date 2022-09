Agguato nel quartiere “Quattrograna”: cinque identificati, ecco di cosa sono accusati (VIDEO) (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, nei confronti di 5 persone, gravemente indiziate – allo stato delle indagini preliminari – di tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata nonché detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. L’attività trae origine da un Agguato, occorso il 19 ottobre 2021, in una via del quartiere “Quattrograna” di Avellino, posto in essere ai danni di un 26enne del luogo. Nella circostanza, gli attentatori, sopraggiunti sul luogo a bordo di un furgone e due autovetture, armati di spranghe di ferro e mazze da baseball, avevano circondato il ragazzo, verosimilmente per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, nei confronti di 5 persone, gravemente indiziate – allo stato delle indagini preliminari – di tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata nonché detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. L’attività trae origine da un, occorso il 19 ottobre 2021, in una via del” di Avellino, posto in essere ai danni di un 26enne del luogo. Nella circostanza, gli attentatori, sopraggiunti sul luogo a bordo di un furgone e due autovetture, armati di spranghe di ferro e mazze da baseball, avevano circondato il ragazzo, verosimilmente per ...

