Ag. Raspadori: 'Non ci ho parlato, ma a Napoli ha trovato un ambiente diverso rispetto a Sassuolo' (Di martedì 13 settembre 2022) Fausto Pari, agente dell'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, ha parlato a Radio Crc: “Giacomo non ha bisogno di aiuti, è gi... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Fausto Pari, agente dell'attaccante delGiacomo, haa Radio Crc: “Giacomo non ha bisogno di aiuti, è gi...

realvarriale : 3 punti di platino per @sscnapoli contro @acspezia coriaceo e coraggioso. Merito straordinario di #Spalletti quello… - DavidBasco86 : @IlBuonFabio l'estro non è la qualità tecnica, per qualità tecnica mica Lautaro Dzeko Lukaku Correa è peggio di Osi… - Armando70296762 : @FSaltato Raspadori punta ha dimostrato di non dare profondità , meglio Simeone. - fammemagna : @Saalvatore4 Io anche per alcuni profili sono sconvolta quando scopro che non sono , per esempio, raspadori - tuttonapoli : Marolda: “Spalletti ha un problema Raspadori: pagato 35mln e non può stare in panchina” -