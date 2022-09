Addio a Jean-Luc Godard | il maestro della Nouvelle Vague francese

Leggi su amica

(Di martedì 13 settembre 2022) Se ne va a 91 anni-Luc, padree di un modo nuovo e unico di fare cinema. Ecco cosa ci ha lasciato. Foto Getty Non è retorica dire che con lui muore un pezzo di storia del cinema. Ecultura. Prima, ma visto il carattere internazionalesua arte, mondiale. Se ne va a 91 anni-Luc. Il padre. Un regista, come dice il quotidiano Liberation che per primo ha dato la notizia, «totale con mille vite e un’opera tanto prolifica».-LucFino all’ultimo respiro Per ripercorrere la sua vita e la sua carriera servirebbe ...