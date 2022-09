“Abbiamo capito tutto”. Polemica politica su Laura Pausini. Prima il gesto, poi spiega tutto (Di martedì 13 settembre 2022) Laura Pausini è stata ospita di un programma tv in Spagna, El Hormiguero, per presentare la prossima edizione de La Voz, la versione spagnola del nostro The Voice. In studio Laura si è presentata con gli altri coach del talent show Luis Fonsi, Pablo Lopez e Antonio Orozco. A un certo punto il conduttore Pablo Motos ha deciso di andare avanti con un gioco musicale e a Laura Pausini è stato chiesto di cantare Bella Ciao, il popolare brano adottato come inno della resistenza antifascista e reso ancora più famoso dalla serie tv La Casa di Carta. Dal momento che si tratta di un brano italiano, il conduttore ha ritenuto giusto che fosse Laura Pausini, che in Spagna è molto popolare, a cantarlo. Tuttavia la cantautrice si è rifiutata di cantare Bella Ciao perché a suo dire ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022)è stata ospita di un programma tv in Spagna, El Hormiguero, per presentare la prossima edizione de La Voz, la versione spagnola del nostro The Voice. In studiosi è presentata con gli altri coach del talent show Luis Fonsi, Pablo Lopez e Antonio Orozco. A un certo punto il conduttore Pablo Motos ha deciso di andare avanti con un gioco musicale e aè stato chiesto di cantare Bella Ciao, il popolare brano adottato come inno della resistenza antifascista e reso ancora più famoso dalla serie tv La Casa di Carta. Dal momento che si tratta di un brano italiano, il conduttore ha ritenuto giusto che fosse, che in Spagna è molto popolare, a cantarlo. Tuttavia la cantautrice si è rifiutata di cantare Bella Ciao perché a suo dire ...

_maridl : non so se abbiamo capito quanto sia importante far andare bene questo singolo: - primo progetto post-amici - no esp… - Efisio31251859 : RT @Bad_Linhat: @maya_sakurambo @SADIComic Se siamo ancora qui a parlare di #dx o #sx significa che non abbiamo capito nulla di quello che… - Lelejuve87 : @Jessica97254328 Sicuramente, da Juve Salernitana abbiamo capito che abbiamo il mondo contro?? - mariellaM5S : @ItaliaViva Ma non sai dire altro? Sembri un disco rotto: abbiamo capito che ami Draghi, sposatevi e tanti auguri! #CheDuePalle! ?? - xdebsgreyx : @AUGUSTSH00KY non abbiamo capito un cazzo della vita -