“A Private Affair” | arriva su Prime Video la serie tv in costume con Jean Reno

YolBlog : A Private Affair - su Prime Video la serieTV anni '40 Crime e Comedy con Jean Reno e Ara Garrido -

Libero Tecnologia

: dal 23 settembre su Prime Video È la nuova serie mistery spagnola ambientata in Galizia, alla fine deglianni 40: Marina Quiroga ( Aura Garrido ), donna dell'alta società si ...guarda su sky atlantic A- prima stagione dal 23 settembre su Prime Video In questa produzione originale spagnola nella Galizia alla fine degli anni '40, Marina Quiroga (Aura Garrido) ... Svelati i primi dettagli di A private affair, con Jean Reno Petitioners in PILs challenging the grant claimed that distribution of the amount has nothing to do with public welfare and that Durga Puja is a private affair.The bench said that it is, however, of the opinion that the grant should be strictly utilised for the purpose mentioned in a Bengal government order of September 6 ...