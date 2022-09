A Palermo la Settimana Alfonsiana | ospiti magistrati e studiosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022), 13 set. (Adnkronos) - Dal prossimo 28 settembre, e fino al 30 settembre, torna ala, giunta alla 26esima edizione. Il tema scelto da padre Nino Fasullo, anima storica delladi studi, è un brano di Luca 12,56-57: “Ipocriti, sapete riconoscere l'aspetto della terra e del cielo, e questo tempo come mai non lo riconoscete? E perché non discernete da voi stessi ciò che è giusto?”. "Un testo aperto, tra i più impegnativi del Vangelo. Mostra Gesù di Nazaret che invita, anzi spinge “le folle” – discepoli inclusi – a uscire dall'inerzia e riconoscere “questo tempo” di uomini e di donne in cerca di libertà e di giustizia - dice padre Fasullo - Un Gesù coinvolto nella realtà umana fino al collo: solidale e non rassegnato alle ingiustizie: e al fatto che la giustizia ...