25 milioni in più per il bonus psicologo e 180 milioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici: le novità del decreto aiuti bis (Di martedì 13 settembre 2022) Il decreto aiuti bis approda al Senato e, salvo colpi di scena, dovrebbe finalmente essere approvato nelle prossime ore. Ci sono alcune novità nella riformulazione finale del testo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Ilbis approda al Senato e, salvo colpi di scena, dovrebbe finalmente essere approvato nelle prossime ore. Ci sono alcunenella riformulazione finale del testo. L'articolo .

LaVeritaWeb : Scadono le agevolazioni ai mutui dei più giovani, le famiglie sono in crisi con le bollette, il mercato degli affit… - ignaziocorrao : Nel frattempo i colossi #fossili spendono più per pubblicizzare la produzione #green che per realizzarla. Le grandi… - alex_orlowski : Finalmente posso annunciare che stiamo lavorando da un mese sulla più grande ricerca mai realizzata durante una cam… - orizzontescuola : 25 milioni in più per il bonus psicologo e 180 milioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici: le novità del decreto… - JosephDifranc20 : Caro @andagn non hai ancora capito che lo stile #Juventus non porta alcun risultato. Milioni di tifosi in tutto il… -