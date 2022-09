Ziliani | mentre la Francia punisce i cori razzisti | Gravina chiede l’elemosina per le bollette di Coverciano

(Di lunedì 12 settembre 2022) Su Il Fatto Quotidiano, Paolosottolinea la differenza tra l’Italia e lanel punire iallo stadio. Dopo la gara tra Psg e Juventus, ad esempio, insono finiti a giudizio due tifosi bianconeri per aver fatto il saluto nazista e intonato ululati da scimmia,da noi non si fa nulla. Ne è una prova quanto accaduto al Franchi il 3 settembre scorso, durante Fiorentina-Juventus, con iantisemiti degli juventini, o quelli dello stesso tenore intonati durante il derby Milan-Inter del giorno seguente dai tifosi nerazzurri. “Perché il calcio italiano è diventato l’orrido circo di cui nessuno qui da noi si vergogna ma che tutto il mondo vede, e davanti al quale inorridisce?”.ha parlato all’indomani delle due partite citate e non ...

