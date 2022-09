Zaia chiede al centrodestra di chiarire la linea sull’autonomia prima del voto (Di lunedì 12 settembre 2022) «Sono convinto che la parola giusta sia “rispetto”. Rispetto per i cittadini, rispetto per la Costituzione». Per il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, uno dei principali volti della Lega, a meno di due settimane dal voto la preoccupazione principale riguarda l’impegno che la coalizione di centrodestra prenderà sulla realizzazione dell’autonomia delle Regioni. Dopo i tanti anni di lavoro serrato del governatore veneto per arrivare all’obiettivo, le divisioni nel centrodestra non lasciano ben sperare. Guido Crosetto ha detto che prima dell’autonomia è necessario il presidenzialismo. Giorgia Meloni ha detto che Fratelli d’Italia mantiene la sua parola. Ma ha anche osservato che «ci sono stati tre governi, di cui hanno fatto parte tutti meno noi, e dell’autonomia si è parlato poco o ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) «Sono convinto che la parola giusta sia “rispetto”. Rispetto per i cittadini, rispetto per la Costituzione». Per il presidente della Regione Veneto Luca, uno dei principali volti della Lega, a meno di due settimane dalla preoccupazione principale riguarda l’impegno che la coalizione diprenderà sulla realizzazione dell’autonomia delle Regioni. Dopo i tanti anni di lavoro serrato del governatore veneto per arrivare all’obiettivo, le divisioni nelnon lasciano ben sperare. Guido Crosetto ha detto chedell’autonomia è necessario il presidenzialismo. Giorgia Meloni ha detto che Fratelli d’Italia mantiene la sua parola. Ma ha anche osservato che «ci sono stati tre governi, di cui hanno fatto parte tutti meno noi, e dell’autonomia si è parlato poco o ...

