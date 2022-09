Yemen, gli huthi come i talebani: senza il guardiano le donne non possono muoversi (Di lunedì 12 settembre 2022) Sempre più in difficoltà sul piano militare, nei territori dello Yemen sotto il loro controllo gli huthi stanno rafforzando il loro soffocante controllo sulla popolazione, soprattutto sulle donne. Già a partire dal 2017, secondo l’organizzazione non governativa Mwatana, il gruppo armato si accanisce contro le donne: applica la segregazione di genere nei luoghi pubblici, vieta loro di lavorare in alcune zone e nega alle ragazze e alle donne l’accesso alle cure di salute riproduttiva. Adesso, da alcuni mesi, senza il mahram (il maschio di casa che svolge funzioni di guardiano), le donne non possono muoversi, neanche per andare al lavoro. L’obbligo di accompagnamento riguarda anche le operatrici umanitarie, per le quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Sempre più in difficoltà sul piano militare, nei territori dellosotto il loro controllo glistanno rafforzando il loro soffocante controllo sulla popolazione, soprattutto sulle. Già a partire dal 2017, secondo l’organizzazione non governativa Mwatana, il gruppo armato si accanisce contro le: applica la segregazione di genere nei luoghi pubblici, vieta loro di lavorare in alcune zone e nega alle ragazze e allel’accesso alle cure di salute riproduttiva. Adesso, da alcuni mesi,il mahram (il maschio di casa che svolge funzioni di), lenon, neanche per andare al lavoro. L’obbligo di accompagnamento riguarda anche le operatrici umanitarie, per le quali ...

