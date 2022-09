WWE: Ritorno in vista per l’Hurt Business? (Di lunedì 12 settembre 2022) Durante gli anni del Thunderdome e della pandemia, una fazione in WWE è stata capace di rivitalizzare diversi wrestler che non stavano vivendo momenti altisismi della proprio carriera. l’Hurt Business, fondata da MVP, dopo un corposo stint si è sciolta nonostante gli ottimi risultati. Ma un inizio fatto trapelare dall’ex leader suggerisce un probabile Ritorno…. L’indizio Sul suo profilo Instagram infatti MVP ha presentato il suo nuovo associato, Omos. MVP ha fatto intendere di aver parlato con lui di un certo “Business” che rimanderebbe al nome della sua cretura. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 12 settembre 2022) Durante gli anni del Thunderdome e della pandemia, una fazione in WWE è stata capace di rivitalizzare diversi wrestler che non stavano vivendo momenti altisismi della proprio carriera., fondata da MVP, dopo un corposo stint si è sciolta nonostante gli ottimi risultati. Ma un inizio fatto trapelare dall’ex leader suggerisce un probabile…. L’indizio Sul suo profilo Instagram infatti MVP ha presentato il suo nuovo associato, Omos. MVP ha fatto intendere di aver parlato con lui di un certo “” che rimanderebbe al nome della sua cretura. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

VinciWWE : Ritorno! #IMPERIUM4EVER - SpazioWrestling : WWE: Molto presto ci sarà il ritorno di una stable? #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Ritorno in vista per l'Hurt Business? - TSOWrestling : Le parole di Bryan Danielson sul possibile ritorno in #WWE e sul futuro in #AEW! #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Johnny Gargano rivela un particolare aneddoto sul suo ritorno #WWE #JohnnyGargano -