WWE: Non ci sono piani creativi per Veer, assente da Raw da ormai un mese (Di lunedì 12 settembre 2022) L’avvicendamento al comando della WWE tra Vince McMahon e Triple H ha portato tantissime novità sul ring e extra ring. Tra ritorni e push concessi a Superstar precedentemente accantonate, inevitabilmente per altri lottatori lo spazio è diminuito se non del tutto scomparso come nel caso di Veer, il possente indiano da ormai un mese non calca più il ring di Raw e sembra improbabile rivederlo presto nello show rosso. Totale assenza di piani Il 2022 di Veer è stato particolare, prima del ritorno sul ring il suo arrivo è stato pubblicizzato settimana dopo settimana fino a farlo diventare un meme, poichè questo ritorno sul ring non avveniva mai. Il suo push è iniziato con un feud con i Mysterios, ma per lui c’è stato poco altro e spesso ha solamente combattuto degli squash match. Durante ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 12 settembre 2022) L’avvicendamento al comando della WWE tra Vince McMahon e Triple H ha portato tantissime novità sul ring e extra ring. Tra ritorni e push concessi a Superstar precedentemente accantonate, inevitabilmente per altri lottatori lo spazio è diminuito se non del tutto scomparso come nel caso di, il possente indiano daunnon calca più il ring di Raw e sembra improbabile rivederlo presto nello show rosso. Totale assenza diIl 2022 diè stato particolare, prima del ritorno sul ring il suo arrivo è stato pubblicizzato settimana dopo settimana fino a farlo diventare un meme, poichè questo ritorno sul ring non avveniva mai. Il suo push è iniziato con un feud con i Mysterios, ma per lui c’è stato poco altro e spesso ha solamente combattuto degli squash match. Durante ...

Zona_Wrestling : WWE: Non ci sono piani creativi per Veer, assente da Raw da ormai un mese - SpazioWrestling : Karrion Kross: 'Ecco cosa non dimenticherò mai del mio percorso a NXT' #WWE #KarrionKross - G_Chinellato : Certo con il costante aiuto degli #Usos sono capaci tutti a vincere no? @SpazioWrestling questa è la farsa di ques… - Maximoffstanacc : @ManuDas44 Gusti molto simili, adoro molto. Ora che Vince non c'è più(sempre se hai mollato perché il prodotto era… - stefano_gatto97 : RT @WWEItalia: ?? L'alleanza fra Tyler Bate e @bronbreakkerwwe si dimostra vincente. ?? @CoraJadeWWE continua a prendersela con @roxanne_wwe.… -