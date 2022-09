William e Harry imbarazzanti: il piano del Palazzo per evitare scenate ai funerali (Di lunedì 12 settembre 2022) Buckingham Palace sta studiando una strategia per i funerali della Regina Elisabetta che eviti altre tensioni imbarazzanti tra William e Harry e le reciproche consorti, Kate Middleton e Meghan Markle. William e Harry, attimi di imbarazzo Nonostante William, ora Principe del Galles, abbia teso una mano a suo fratello Harry per mostrarsi unito e stemperare l’atmosfera quando si sono trovati fianco fianco al Castello di Windsor lo scorso 10 settembre, il Palazzo preferirebbe evitare che il loro contrasto si renda evidente durante le esequie di Elisabetta II che si terranno il 19 settembre. Dunque, sta mettendo a punto un piano che stabilisca esattamente la posizione dei due fratelli durante il corteo ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 settembre 2022) Buckingham Palace sta studiando una strategia per idella Regina Elisabetta che eviti altre tensionitrae le reciproche consorti, Kate Middleton e Meghan Markle., attimi di imbarazzo Nonostante, ora Principe del Galles, abbia teso una mano a suo fratelloper mostrarsi unito e stemperare l’atmosfera quando si sono trovati fianco fianco al Castello di Windsor lo scorso 10 settembre, ilpreferirebbeche il loro contrasto si renda evidente durante le esequie di Elisabetta II che si terranno il 19 settembre. Dunque, sta mettendo a punto unche stabilisca esattamente la posizione dei due fratelli durante il corteo ...

