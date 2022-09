leggoit : #whatsapp, l'assalto dei politici: «Votami, sono candidato» -

leggo.it

E poi c'è, che a differenza dei precedenti crea un contatto realmente diretto. Oltre che una vera e propria incursione nella vita del destinatario del messaggio, con conseguente reazione (......che il team effettuerà nel 2022 rappresenta una preparazione fondamentale per il suo primo...Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Facebook Twitter... Whatsapp, l'assalto dei politici: «Votami, sono candidato» Il telefono vibra, è l'ennesimo messaggio Whatsapp della giornata. La notifica passa inosservata fino a che non si guarda più attentamente il mittente. Proprio ...Spaccata oggi alle 4,40 del mattino all'esercizio commerciale di Francesco Perin di via Noventana a Noventa Padovana. I banditi hanno utilizzato una Fiat Panda come ariete per fare irruzione ...