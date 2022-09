Vorrei Dirti Che… a pancia piena si piange meglio (Di lunedì 12 settembre 2022) Elisa Isoardi Elisa Isoardi è tornata in tv con un suo programma dopo oltre due anni e il tempo non sembra passato. Non soltanto perchè è in forma come e più di allora, ma perchè vederla cucinare con Renatone e deliziarsi tra ricette ed ingredienti ha riportato alla mente La Prova del Cuoco che fu. Ma in Vorrei Dirti Che, la cui prima puntata è andata in onda ieri alle 15.00 su Rai 2, la cucina non è che una cornice o meglio uno strumento, per aiutare lei a sentirsi più a suo agio e i telespettatori a riprendere fiato dall’alto tasso di emotività messo in campo. Il programma, versione nostrana di Dinner for Mom, racconta in ogni puntata una storia con protagoniste due persone: chi sente il bisogno di dire qualcosa a qualcuno e chi quella cosa se la sente dire, tra lacrime e ricordi. Almeno, così è stato nella prima puntata, nella ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Elisa Isoardi Elisa Isoardi è tornata in tv con un suo programma dopo oltre due anni e il tempo non sembra passato. Non soltanto perchè è in forma come e più di allora, ma perchè vederla cucinare con Renatone e deliziarsi tra ricette ed ingredienti ha riportato alla mente La Prova del Cuoco che fu. Ma inChe, la cui prima puntata è andata in onda ieri alle 15.00 su Rai 2, la cucina non è che una cornice ouno strumento, per aiutare lei a sentirsi più a suo agio e i telespettatori a riprendere fiato dall’alto tasso di emotività messo in campo. Il programma, versione nostrana di Dinner for Mom, racconta in ogni puntata una storia con protagoniste due persone: chi sente il bisogno di dire qualcosa a qualcuno e chi quella cosa se la sente dire, tra lacrime e ricordi. Almeno, così è stato nella prima puntata, nella ...

gocci0le : vorrei scriverti e dirti tutte le mie preoccupazioni e probabilmente mi rassicureresti pure , però tu non ci sei più - RaiDue : ? Che cosa vuol dire trasformare il dolore in amore? @ElisaIsoardi racconta la storia di Camilla e della sua famig… - Giovann29901874 : @CrisOcchiverdi Vorrei dirti una cosa in privato ma non riesco ?? - luvbakugox : @exmpatia Vorrei dirti che hai ragione ma mi sono fermata proprio con hiiragi e shizusumi quindi ???? mi fido sulla parola - _21filippo21_ : E vorrei dirti tante cose Dirti che hai ragione, che ho paura dell’amore?? -