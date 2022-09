Volley, una spenta Italia si arrende alla Turchia nella prima amichevole pre-Mondiali (Di lunedì 12 settembre 2022) Inizia con una sconfitta il DHL Test Match Tournament della Nazionale femminile di pallavolo. nella cornice del Palavesuvio di Napoli le azzurre subiscono un netto 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25) nell’amichevole contro la Turchia del CT Giovanni Guidetti. Ancora qualcosa da registrare per la squadra azzurra, che affronterà nei prossimi giorni la nazionale polacca e quella serba. In campo per le azzurre il sestetto +1 che probabilmente sarà il titolare anche per i Mondiali, con l’assenza della sola Elena Pietrini: Alessia Orro al palleggio con Paola Egonu da opposto. Diagonale delle schiacciatrici composta da Caterina Bosetti e Miriam Sylla, Cristina Chirichella ed Anna Danesi al centro e Monica De Gennaro come libero. Un primo set dal livello di gioco non entusiasmante inizia con la ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Inizia con una sconfitta il DHL Test Match Tournament della Nazionale femminile di pvolo.cornice del Palavesuvio di Napoli le azzurre subiscono un netto 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25) nell’contro ladel CT Giovanni Guidetti. Ancora qualcosa da registrare per la squadra azzurra, che affronterà nei prossimi giorni la nazionale polacca e quella serba. In campo per le azzurre il sestetto +1 che probabilmente sarà il titolare anche per i, con l’assenza della sola Elena Pietrini: Alessia Orro al palleggio con Paola Egonu da opposto. Diagonale delle schiacciatrici composta da Caterina Bosetti e Miriam Sylla, Cristina Chirichella ed Anna Danesi al centro e Monica De Gennaro come libero. Un primo set dal livello di gioco non entusiasmante inizia con la ...

