Volley | pagelle Italia-Polonia 3-1 | Giannelli come Da Vinci | Lavia trascinatore | Romanò micidiale

(Di lunedì 12 settembre 2022)3-1, MONDIALI2022 Daniele, 10: com’è possibile che non gli sia stato assegnato il premiomiglior schiacciatore del Mondiale? É stato assolutamente sontuoso, un vero e proprio, il nostro miglior attaccante che si è sempre fatto trovare pronto nei momenti decisivi. Una garanzia anche in ricezione, mentre in battuta ha trovato una continuità impressionante. Chiude la finale da top-scorer con 19 punti. Veramente eccezionale, un campionissimo. E deve ancora compiere 23 anni… Simone, 10 e lode: è il nostro Leonardo da. Il capitano coraggioso tiene saldamente le redini della nave anche con il mare in tempesta. Gli azzurri avevano perso il primo set dopo essere stati avanti ...