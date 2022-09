Volley | Marchisio esalta la Nazionale e rimbrotta i quotidiani sportivi

TuttoMercatoWeb : Marchisio: 'Siamo campioni del mondo di volley. Perché le prime pagine sono sui fuorigiochi?' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Marchisio: 'Siamo campioni del mondo di volley. Perché le prime pagine sono sui fuorigiochi?' - onlytheebravee : RT @TuttoMercatoWeb: Marchisio: 'Siamo campioni del mondo di volley. Perché le prime pagine sono sui fuorigiochi?' - TUTTOJUVE_COM : Marchisio non ci sta: 'Siamo campioni del mondo di Volley, perché aprire le prime pagine con le polemiche arbitrali… - TuttoMercatoWeb : Marchisio: 'Siamo campioni del mondo di volley. Perché le prime pagine sono sui fuorigiochi?' -

... ha ricevuto un'ondata di elogi da parte di addetti ai lavori e pubblico: l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudioha anch'esso fatto sentire la sua voce, colorando però ...Claudioha pubblicato un post su Instagram inerente alla vittoria del Mondiale dalla Italvolley. 'Siamo campioni del mondo. Eppure guardo le prime pagine dei giornali e leggo solo di fuorigioco e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Decisa presa di posizione di Claudio Marchisio contro i principali quotidiani sportivi, rei di non aver dato adeguato spazio all'impresa della nazionale italiana di pallavolo, laureatasi ...