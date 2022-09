Volley, l’Italia è la Nazione esistente più vincente della storia dei Mondiali maschili e femminili! Padroni assoluti! (Di lunedì 12 settembre 2022) l’Italia ha vinto i Mondiali 2022 di Volley maschile, battendo la Polonia nella rovente Finale andata in scena davanti ai 12.000 spettatori caldissimi di Katowice. Gli azzurri si sono imposti in trasferta, facendo festa nello stesso palazzetto dove lo scorso anno si laurearono Campioni d’Europa. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno portato a casa il quarto titolo iridato della storia, ripercorrendo le orme della Generazione di Fenomeni che firmò l’antologica tripletta tra il 1990 e il 1998. l’Italia è diventata la Nazione esistente con più Mondiali di pallavolo in bacheca: 4 contro i tre sigilli di Brasile (2002, 2006, 2010) e Polonia (1974, 2014, 2018). Il Bel Paese occupa il secondo posto nell’albo d’oro storico, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022)ha vinto i2022 dimaschile, battendo la Polonia nella rovente Finale andata in scena davanti ai 12.000 spettatori caldissimi di Katowice. Gli azzurri si sono imposti in trasferta, facendo festa nello stesso palazzetto dove lo scorso anno si laurearono Campioni d’Europa. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno portato a casa il quarto titolo iridato, ripercorrendo le ormeGenerazione di Fenomeni che firmò l’antologica tripletta tra il 1990 e il 1998.è diventata lacon piùdi pallavolo in bacheca: 4 contro i tre sigilli di Brasile (2002, 2006, 2010) e Polonia (1974, 2014, 2018). Il Bel Paese occupa il secondo posto nell’albo d’oro storico, ...

