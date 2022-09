Volley, la storia di Yuri Romanò: discriminato perché italiano, da riserva a campione del mondo (Di lunedì 12 settembre 2022) La storia di Yuri Romanò è emblematica di quanto talvolta siano miopi gli allenatori ed i dirigenti dei club italiani di Volley (ma il discorso si potrebbe tranquillamente espandere anche al calcio ed alla pallacanestro). Da ormai due decenni lo straniero gode sempre di una corsia preferenziale. Sinceramente non abbiamo mai capito il motivo. Se uno straniero è superiore ad un italiano, allora è giusto che giochi, ci mancherebbe: le squadre d’altronde investono milioni di euro e devono schierare la miglior formazione possibile per provare a vincere. Il discorso cambia radicalmente nella maggioranza dei casi, ovvero quando stranieri mediocri tolgono ingiustamente il posto ai talenti di casa nostra. Partiamo da un presupposto: della Nazionale e dell’amor patrio non interessa quasi a nessuno, purtroppo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Ladiè emblematica di quanto talvolta siano miopi gli allenatori ed i dirigenti dei club italiani di(ma il discorso si potrebbe tranquillamente espandere anche al calcio ed alla pallacanestro). Da ormai due decenni lo straniero gode sempre di una corsia preferenziale. Sinceramente non abbiamo mai capito il motivo. Se uno straniero è superiore ad un, allora è giusto che giochi, ci mancherebbe: le squadre d’altronde investono milioni di euro e devono schierare la miglior formazione possibile per provare a vincere. Il discorso cambia radicalmente nella maggioranza dei casi, ovvero quando stranieri mediocri tolgono ingiustamente il posto ai talenti di casa nostra. Partiamo da un presupposto: della Nazionale e dell’amor patrio non interessa quasi a nessuno, purtroppo. ...

