Volley | Italia-Turchia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tutto pronto per, prima sfida del DHL Test Match Tournament – Road to World Championship, ultima tappa di preparazione in vista dei Mondiali difemminile (23 settembre-15 ottobre tra Olanda e Polonia). Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci dallo storico successo in Nations League, continuano a lavorare in vista della rassegna iridata e si testano contro l’ostica formazione turca allenata da Guidetti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 12 settembre a Napoli. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI AZZURREE TV – La partita sarà visibile intv su Rai Sport + HD e insu Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine ...