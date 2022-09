Volley, Italia-Polonia 3-1: le pagelle degli azzurri. Giannelli geniale, Lavia trascinatore, Romanò micidiale (Di lunedì 12 settembre 2022) pagelle Italia-Polonia 3-1, MONDIALI Volley 2022 Daniele Lavia, 10: com’è possibile che non gli sia stato assegnato il premio come miglior schiacciatore del Mondiale? É stato assolutamente sontuoso, un vero e proprio trascinatore, il nostro miglior attaccante che si è sempre fatto trovare pronto nei momenti decisivi. Una garanzia anche in ricezione, mentre in battuta ha trovato una continuità impressionante. Chiude la finale da top-scorer con 19 punti. Veramente eccezionale, un campionissimo. E deve ancora compiere 23 anni… Simone Giannelli, 10 e lode: è il nostro Leonardo da Vinci. Il capitano coraggioso tiene saldamente le redini della nave anche con il mare in tempesta. Gli azzurri avevano perso il primo set dopo essere stati avanti 21-17: è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022)3-1, MONDIALI2022 Daniele, 10: com’è possibile che non gli sia stato assegnato il premio come miglior schiacciatore del Mondiale? É stato assolutamente sontuoso, un vero e proprio, il nostro miglior attaccante che si è sempre fatto trovare pronto nei momenti decisivi. Una garanzia anche in ricezione, mentre in battuta ha trovato una continuità impressionante. Chiude la finale da top-scorer con 19 punti. Veramente eccezionale, un campionissimo. E deve ancora compiere 23 anni… Simone, 10 e lode: è il nostro Leonardo da Vinci. Il capitano coraggioso tiene saldamente le redini della nave anche con il mare in tempesta. Gliavevano perso il primo set dopo essere stati avanti 21-17: è stato ...

