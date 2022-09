Volley, Italia da 4 ori ai Mondiali come nel calcio e nella pallanuoto! (Di lunedì 12 settembre 2022) Un giorno che fa la storia. L’11 settembre 2022 la Nazionale Italiana di pallavolo maschile si è laureata campione del mondo, un titolo che mancava da 24 anni in cui il tecnico Fefé De Giorgi è stato una sorta di anello di congiunzione. L’allenatore pugliese, infatti, faceva parte della squadra Italiana che nel 1998 si aggiudicò l’oro iridato, piegando nell’atto conclusivo la Jugoslavia. Era la squadra del brasiliano Bebeto che seppe raccogliere alla grande la pesantissima eredità della squadra di Julio Velasco che, nel 1990 in Brasile e nel 1994 ad Atene (Grecia), salì sul tetto del mondo. Era la cosiddetta “Generazione di fenomeni” e alcuni di loro, Andrea Lucchetta e Andrea Zorzi, erano ieri davanti ai microfoni ieri sera a commentare quanto stesse accadendo. Indubbiamente, per loro, sensazioni molto speciali per quello che i ragazzi di Fefé sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Un giorno che fa la storia. L’11 settembre 2022 la Nazionalena di pallavolo maschile si è laureata campione del mondo, un titolo che mancava da 24 anni in cui il tecnico Fefé De Giorgi è stato una sorta di anello di congiunzione. L’allenatore pugliese, infatti, faceva parte della squadrana che nel 1998 si aggiudicò l’oro iridato, piegando nell’atto conclusivo la Jugoslavia. Era la squadra del brasiliano Bebeto che seppe raccogliere alla grande la pesantissima eredità della squadra di Julio Velasco che, nel 1990 in Brasile e nel 1994 ad Atene (Grecia), salì sul tetto del mondo. Era la cosiddetta “Generazione di fenomeni” e alcuni di loro, Andrea Lucchetta e Andrea Zorzi, erano ieri davanti ai microfoni ieri sera a commentare quanto stesse accadendo. Indubbiamente, per loro, sensazioni molto speciali per quello che i ragazzi di Fefé sono ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - chetempochefa : È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia - stefanopicone : L'Italia vince IL CAMPIONATO DEL MONDO dopo 24 anni e questo giornale de coatti riserva un trafiletto invisibile in… - allekorradini : RT @Gazzetta_it: SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del volley d… -