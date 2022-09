Volley | il presidente Sergio Mattarella incontra i campioni del mondo | “Serata indimenticabile”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo latrionfale di Katowice (Polonia), la Nazionale italiana di pallavolo maschile, oro mondiale, si gode i giusti riconoscimenti. I ragazzi nostrani, capaci di battere i padroni di casa della Polonia 3-1, hanno fatto ritorno in Italia per essere ricevuti al Quirinale daldella Repubblica,. Il Capo dello Stato, grande appassionato di, ha seguito con partecipazione l’avventura della formazione tricolore e con le sue parole ha espresso la propria felicità: “I miei complimenti più affettuosi e sentiti, è stata una. Complimenti anche alManfredi che alla premiazione mi è parso il più emozionato di tutti. È stata una. Vi ho ...

"Campioni del mondo! Complimenti più affettuosi, intensi e sentiti. E' stata una serata non dimenticabile". Ildella Repubblica Sergio Mattarella ha salutato così gli azzurri della pallavolo, ricevuti al Quirinale il giorno dopo la conquista del titolo Mondiale in Polonia ."Lo spirito di squadra, l'unità di intenti, la voglia di lavorare bene insieme pagano sempre. Non solo nello sport. E' un gran bel segnale per l'Italia tutta. Grazie". Lo ha detto ildel Consiglio Mario Draghi incontrando la nazionale di pallavolo, reduce dalla vittoria del campionato del mondo."All'inizio di questo governo l'Italia vinceva di tutto poi questo momento ...Roma, 12 set. (askanews) - 'Dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia, siete entrati nella storia dello sport ...Roma, 12 set. (askanews) - 'Lo spirito di squadra, l'unità di intenti, la voglia di lavorare bene insieme pagano sempre. Non solo nello sport. E' ...