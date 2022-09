Volley, il futuro è dell’Italia! Da Porro a Stefani, in arrivo tanti ricambi: abbiamo dominato tutti i tornei giovanili! (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 di Volley maschile, sconfiggendo la Polonia a Katowice al termine di una cavalcata dirompente. Simone Giannelli e compagni hanno trionfato sulle orme della Generazione dei Fenomeni, riportando il titolo iridato alle nostre latitudini dopo 24 anni di digiuno. Si tratta ovviamente dell’impresa più bella di questa estate per il nostro movimento, che poche settimane fa aveva festeggiato i sigilli agli Europei Under 22 e agli Europei Under 18 (ci limitiamo al settore maschile). La Nazionale maggiore ha un’età media di 24 anni e dunque ha davanti un futuro roseo e potenzialmente ricco di gioie, ma alle spalle dei Campioni del Mondo c’è tanto fermento come testimoniano i risultati internazionali. Per quanto concerne gli Under 22, Paolo Porro è tra i nomi di maggiore spicco, ha già convinto in SuperLega e sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 dimaschile, sconfiggendo la Polonia a Katowice al termine di una cavalcata dirompente. Simone Giannelli e compagni hanno trionfato sulle orme della Generazione dei Fenomeni, riportando il titolo iridato alle nostre latitudini dopo 24 anni di digiuno. Si tratta ovviamente dell’impresa più bella di questa estate per il nostro movimento, che poche settimane fa aveva festeggiato i sigilli agli Europei Under 22 e agli Europei Under 18 (ci limitiamo al settore maschile). La Nazionale maggiore ha un’età media di 24 anni e dunque ha davanti unroseo e potenzialmente ricco di gioie, ma alle spalle dei Campioni del Mondo c’è tanto fermento come testimoniano i risultati internazionali. Per quanto concerne gli Under 22, Paoloè tra i nomi di maggiore spicco, ha già convinto in SuperLega e sarà ...

