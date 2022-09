Volley, dove giocheranno i campioni del mondo in Superlega. Romanò finalmente titolare a Piacenza (Di lunedì 12 settembre 2022) La serata dell’11 settembre 2022 è una di quelle che rimarrà per sempre scolpita nella memoria degli appassionati del Volley ed in generale dello sport in Italia. Dopo 24 anni la Nazionale maschile è di nuovo sul tetto del mondo. Un risultato incredibile che è frutto della crescita esponenziale di un gruppo giovane e col potenziale di recitare un ruolo da protagonista in tutto il prossimo decennio. Già dopo il successo dello scorso anno ai Campionati Europei, il tema principale nelle dichiarazioni dei giocatori e del CT Fefè De Giorgi è sempre stata la straordinarietà di questo gruppo. Un organico unito a livello umano prima ancora che sportivo, un gruppo con un’incredibile voglia di lavorare, crescere, lottare e vincere. Un organico che è anche evidentemente costituito da individualità forti ed importanti. Andiamo a scoprire dove ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) La serata dell’11 settembre 2022 è una di quelle che rimarrà per sempre scolpita nella memoria degli appassionati deled in generale dello sport in Italia. Dopo 24 anni la Nazionale maschile è di nuovo sul tetto del. Un risultato incredibile che è frutto della crescita esponenziale di un gruppo giovane e col potenziale di recitare un ruolo da protagonista in tutto il prossimo decennio. Già dopo il successo dello scorso anno ai Campionati Europei, il tema principale nelle dichiarazioni dei giocatori e del CT Fefè De Giorgi è sempre stata la straordinarietà di questo gruppo. Un organico unito a livello umano prima ancora che sportivo, un gruppo con un’incredibile voglia di lavorare, crescere, lottare e vincere. Un organico che è anche evidentemente costituito da individualità forti ed importanti. Andiamo a scoprire...

macondo83 : RT @OrutraRouter: Da ignorante di volley ho passato l'intera partita di ieri a dirmi dove avessimo pescato questo russo da schierare contro… - OrutraRouter : Da ignorante di volley ho passato l'intera partita di ieri a dirmi dove avessimo pescato questo russo da schierare… - mariano_perini : RT @_DiLeZ_: Dove non può più il calcio, riesce il volley. Se ce ne rendessimo conto, sentiremmo i clacson in tutta Italia, come nell'estat… - Ecate31 : RT @CostanzaRdO: Figurati se può attecchire il figure skating in un Paese machista, sessista e omofobo come l’Italia, dove anche quando vin… - Beatric09656317 : @firenzeviola_it E che dire dei giornalisti fiorentini che non difendono la squadra? Al di là del gioco e delle cr… -