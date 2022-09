Volley, chi sono i campioni del mondo dell’Italia: l’età e dove giocano. Tutte le schede (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 di Volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-1 nell’epocale finale di Katowice. I campioni d’Europa hanno trionfato nella tana degli avversari, detronizzando i detentori del titolo e conquistando il trofeo iridato per la quarta volta nella storia. I Giovani Ribelli si sono già consacrati nel giro di un anno e ora hanno già messo nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Fefé De Giorgi era in campo in occasione dei tre trionfi della Generazione dei Fenomeni, oggi ha firmato il suo primo sigillo iridato da allenatore. Il tecnico pugliese ha convocato 14 atleti per questa competizione: ben dodici erano esordienti assoluti ai Mondiali, Simone Giannelli aveva giocato anche nel 2018 (eliminazione nella terza fase a gironi, alle porte delle semifinali), il veterano era Simone Anzani con tre presenze ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 dimaschile, sconfiggendo la Polonia per 3-1 nell’epocale finale di Katowice. Id’Europa hanno trionfato nella tana degli avversari, detronizzando i detentori del titolo e conquistando il trofeo iridato per la quarta volta nella storia. I Giovani Ribelli sigià consacrati nel giro di un anno e ora hanno già messo nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Fefé De Giorgi era in campo in occasione dei tre trionfi della Generazione dei Fenomeni, oggi ha firmato il suo primo sigillo iridato da allenatore. Il tecnico pugliese ha convocato 14 atleti per questa competizione: ben dodici erano esordienti assoluti ai Mondiali, Simone Giannelli aveva giocato anche nel 2018 (eliminazione nella terza fase a gironi, alle porte delle semifinali), il veterano era Simone Anzani con tre presenze ...

