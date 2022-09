“Voci di donne contro la violenza” | oggi pomeriggio confronto tecnico per il contrasto della violenza di genere

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 12 settembre 2022) Si terràunsul territorio di Palermo e provincia per ildi, insieme al terzo settore. L’iniziativa èsenatrice Cinzia Leone di “Impegno Civico” (VicepresidenteCommissione del femminicidio): “Ormai è divenuta una necessità quella di fare sinergia e mettere in campo le migliori risorse disponibili nei territori. È necessario man mano abbandonare la visione emergenziale ed entrare in un’ottica di prevenzione che non può prescindere dalla formazione e da una corretta informazione, scevra dal sensazionalismo e dalla banalizzazione, che purtroppo perpetra ancora un sistema mediatico troppo asservito ad un pubblico ...