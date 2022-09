Vivi da solo? Puoi risparmiare tanti soldi su bollette e spesa: ecco cosa fare (Di lunedì 12 settembre 2022) Vivi da solo? Forse non sai che per te risparmiare su bollette e spesa al supermercato è molto più semplice. Ci sono dei piccoli accorgimenti che Puoi fare tutti i giorni per non arrivare sopraffatto alla fine del mese. Non è un bellissimo periodo da un punto di vista economico per milioni di persone che si ritrovano alle prese con aumenti di qualsiasi genere, da beni e servizi. Proprio per questo motivo in tanti stanno iniziando a pensare ad alcune strategie per cercare di non arrivare con l’acqua alla gola a fine mese. Ad essere in difficoltà non sono solo le famiglie, ma anche chi vive da solo. fonte foto: AdobeStockTra gli argomenti principali di questi ultimi mesi è il risparmio. I rincari di ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 settembre 2022)da? Forse non sai che per tesual supermercato è molto più semplice. Ci sono dei piccoli accorgimenti chetutti i giorni per non arrivare sopraffatto alla fine del mese. Non è un bellissimo periodo da un punto di vista economico per milioni di persone che si ritrovano alle prese con aumenti di qualsiasi genere, da beni e servizi. Proprio per questo motivo instanno iniziando a pensare ad alcune strategie per cercare di non arrivare con l’acqua alla gola a fine mese. Ad essere in difficoltà non sonole famiglie, ma anche chi vive da. fonte foto: AdobeStockTra gli argomenti principali di questi ultimi mesi è il risparmio. I rincari di ...

Link4Universe : L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio d… - Capitan78840348 : @Umastru1 @MRedivivo @MarioGuida4 ?????? e' un dato di fatto Alcuni organi si possono donare solo da morti Altri da vivi... - ziziago : RT @Laura34867339: @Waltergalleni45 @carovana12 Codesta è pura utopia, ma non hai capito ancora che Putin non intende negoziare e che vuole… - MTravanut : Si fa memoria, se vivi l’esperienza in un certo modo. Non c’è un momento successivo che la possa promuovere: è solo… - Laura34867339 : @Waltergalleni45 @carovana12 Codesta è pura utopia, ma non hai capito ancora che Putin non intende negoziare e che… -