Visite senologiche ed esami gratis per le donne all'Ospedale Regina Apostolorum: ecco quando

Continua l'opera di prevenzione all'Ospedale Regina Apostolorum di Albano, ai Castelli. Questa volta con il "Progetto Seno: la donna che abbiamo a cuore", che dà di fatto la possibilità alle donne dai 40 ai 49 anni di fare screening gratuiti, Visite senologiche ed esami diagnostici.

Dove e a che ora fare gli esami gratis

Il progetto, realizzato in sinergia con l'Università Unicamillus e Avis, in collaborazione con l'associazione Artelive360 e con il contributo di Pedevilla SpA., prevede due giornate di screening gratuiti (19 e 20 settembre) dedicati alle donne in fascia di età 40-49 anni, che avranno la possibilità di effettuare Visite specialistiche senologiche, mammografie ed ...

