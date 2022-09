Viktoria Plzen, Kalvach: «Inter, partita giocabile. Senza Lukaku sono meno forti» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il centrocampista del Plzen Kalvach ha presentato la gara di Champions League contro l’Inter: le sue dichiarazioni in conferenza stampa La conferenza di vigilia di Lukas Kalvach: giocabile – «Sarà molto difficile, ma noi giochiamo in casa, perciò spero che riusciremo a dare qualcosa in più. Possiamo dire che l’Inter è più giocabile, ma dobbiamo prepararci sempre, essere pronti al 100 per cento, non lasciare spazio a loro per giocare bene». Lukaku – «Sicuramente è meno forte, è uno dei giocatori più bravi al mondo, però c’è anche Dzeko che sa essere pericoloso». Inter TORINO – «Abbiamo visto l’ultima parte della gara contro il Toro, quando hanno segnato. È stato molto Interessante, la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il centrocampista delha presentato la gara di Champions League contro l’: le sue dichiarazioni in conferenza stampa La conferenza di vigilia di Lukas– «Sarà molto difficile, ma noi giochiamo in casa, perciò spero che riusciremo a dare qualcosa in più. Possiamo dire che l’è più, ma dobbiamo prepararci sempre, essere pronti al 100 per cento, non lasciare spazio a loro per giocare bene».– «Sicuramente èforte, è uno dei giocatori più bravi al mondo, però c’è anche Dzeko che sa essere pericoloso».TORINO – «Abbiamo visto l’ultima parte della gara contro il Toro, quando hanno segnato. È stato moltoessante, la ...

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - sportli26181512 : Viktoria Plzen, Bilek: 'Inter senza punti deboli, Dzeko tra gli attaccanti più forti': Michal Bílek, allenatore del… - sportli26181512 : Viktoria Plzen-Inter, i nerazzurri cercano la prima gioia in Champions: pronostico e quote - BlogSisal : Come finirà #ViktoriaPlzenInter? Secondo noi così?? -