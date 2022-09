VIDEO Gianmarco Pozzecco impazzisce negli spogliatoi e salta addosso a Giannis Antetokounmpo! “I love you!”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un qualcosa di incredibile quanto fatto ieri dalla Nazionale italiana di basket allenata da. Gli azzurri, impegnatiottavi di finale degli Europei 2022 a Berlino, sono riusciti a battere la Serbia 96-84, formazione tra le favorite per il titolo continentale. Una prova collettiva incredibile degli italiani, intensi sia in fase offensiva che soprattutto difensiva, mettendo in difficoltà i loro più quotati rivali, sorpresi dalla prestazione dei nostri portacolori. Si è replicato, quindi, l’esito della sfida del Preolimpico dell’anno passato a Belgrado, dove l’Italbasket fu capace di sconfiggere i “Maestri” serbi nella loro tana. Una grandissima soddisfazione per, molto agitato nel corso del confronto e per questo espulso nel terzo periodo. A partita finita, il CT, pazzo di gioia, è corso ...

Espulso durante il terzo quarto, il ct azzurro,Pozzecco, nel dopo gara è impazzito di gioia: mentre stava rientrando negli spogliatoi, ha incrociato Giannis Antetokounmpo, stella della ... E' in corso una partita bellissima valida per gli Europei di basket, l'Italia sta disputando una gara eccezionale contro un avversario sulla carta superiore come la Serbia. La gara è equilibratissima, ... E' forse l'episodio chiave che ha girato il match con la Serbia. Coach Pozzecco viene espulso a metà del terzi quarto per doppio tecnico: il CT va ad abbracciare uno per uno i suoi giocatori, poi esce ...