Video e foto hard agli studenti minorenni: arrestato un professore (Di lunedì 12 settembre 2022) Un giovane professore di religione è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due alunni minorenni. L'indagato si trova adesso agli arresti domiciliari

